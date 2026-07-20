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Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY LEMINA İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkan ve 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Lemina'nın yeni sezonda da takımda kalması bekleniyor.

HT Spor'un haberine göre; bir süredir devam eden görüşmeler sonunda taraflar 1+1 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

AVUSTURYA KAMPINA KATILMASI BEKLENİYOR

Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılmasıyla birlikte Gabonlu oyuncunun takıma katılmasının beklenildiği aktarıldı.

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Avusturya kampında yer alacağı kaydedildi.