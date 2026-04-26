Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Mario Lemina, yayıncı kuruluş beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

“Son haftalar çok zor geçti. Kendi adıma bazı aksaklıklar yaşadım. Fenerbahçe’ye karşı yeniden sahaya dönmek benim için çok önemliydi. Bu maçta böyle bir performans sergilemekten dolayı çok mutluyum.”

“Bu sezon zor dönemlerden geçtik. Ancak şampiyonluk mentalitesini büyük ölçüde ortaya koyduk. Alışkanlıklarımızı sahaya yansıttık. Penaltı dışında maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik.”