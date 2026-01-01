Galatasaraylı yıldız Mario Lemina'nın formasını giydiği Gabon Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nı grup sonuncusu olarak tamamlamasının ardından eşi benzeri görüşmemiş bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

GABON HÜKÜMETİ MİLLİ TAKIMI ASKIYA ALDI

Gabon hükümeti, ikinci bir duyuruya kadar milli takımı askıya aldığını duyurdu. Ayrıca takımın önemli oyuncularından Ecuele Manga ve Pierre-Emerick Aubameyang kadro dışı bırakılırken teknik ekip de dağıtıldı. Bu yaşanan gelişme, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA BAŞARISIZ TABLO

Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda mücadele eden Gabon, sırasıyla Kamerun'a 1-0, Mozambik ve Fildişi Sahili'ne 3-2'lik skorlarla mağlup olarak sıfır çekmişti.