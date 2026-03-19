Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool’a deplasmanda 4-0 yenildi. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Mario Lemina, duygularını paylaştı.

Lemina, “Dürüst olmak gerekirse, Liverpool kazanmak için her şeyi yaptı. Hazır oldukları belliydi. Noa ve Osimhen için üzgünüz. Buraya kadar iyi bir mücadele verdik, ama daha ileri gitmek istiyorduk” dedi.

Deneyimli futbolcu, “Takım olarak çok daha ileri gitmek isterdik. Liverpool böyle mücadelelere daha alışık. Bir yandan üzgünüz ama bir yandan da gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.