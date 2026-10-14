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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mario Lemina ile Lamine Yamal arasındaki polemik gündem oldu.

Karşılaşma öncesinde Lamine Yamal'ı tanımadığını söyleyen Lemina'ya İspanyol futbolcu, maç sonrasında sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Galatasaraylı oyuncu ise yaptığı paylaşımla tartışmaya son noktayı koydu.

LAMINE YAMAL'DAN MAÇ SONRASI GÖNDERME

Mario Lemina, Barcelona karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, "Lamine Yamal kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona'nın 4-1 kazandığı mücadelede gol atamamasına rağmen iki asist yapan Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İspanyol yıldız, Lemina'nın sözlerine gönderme yaparak "Şimdi beni tanıyor mu?" mesajını yayımladı.

RAPHINHA VE ADIDAS DA POLEMİĞE KATILDI

Lamine Yamal'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Raphinha da tartışmaya dahil oldu.

Raphinha, takım arkadaşının paylaşımına "Sanırım artık seni tanıyor." yorumunu yaptı.

Adidas'ın resmi hesabından ise aynı gönderinin altına "Kardeşimiz Yamal'ın kim olduğunu sordu ve canlı bir ders aldı." ifadeleri kullanıldı.

LEMINA'DAN SON YANIT: "ELBETTE SENİ TANIYORUM"

Sosyal medyada büyüyen polemiğin ardından Mario Lemina da Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı futbolcu, Lamine Yamal'a "Elbette seni tanıyorum. Benim küçük oğlum sana bayılıyor. Tebrikler." mesajı göndererek tartışmaya son noktayı koydu.