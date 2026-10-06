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Kaynak: Haber Merkezi

LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına Pehlevan katılmazken, avukatları Bilge Batur ve Samet Fidan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı duruşmada hazır bulundu.

Pehlevan'ın aynı suçlamayla yargılandığı davanın önceki duruşmalarının İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü ve savcılığın cezalandırma talebinde bulunduğu daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin aktardığına göre Pehlevan'ın avukatı Bilge Batur, suçlamaya konu paylaşımın yapıldığı X hesabının müvekkiline ait olduğunun ispatlanamadığını savundu.

Batur, dosyadaki kaynak araştırma raporunun usulsüz olduğunu ve delil olarak kullanılamayacağını ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Pehlevan daha önceki aşamalarda da söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını savunmuştu.

Diğer avukat Samet Fidan da hesabın Pehlevan'a ait olduğunun teyit edilmediğini belirterek beraat istedi.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Savcı ise önceki celsede sunduğu görüşünü tekrarlayarak Pehlevan'ın TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, suçun unsurlarının oluştuğu kanaatine vararak Doğan Pehlevan'ı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Verilen cezanın iki yılın altında olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.