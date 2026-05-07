Leke oluşumunun sadece güneş ışığına bağlı olmadığını ifade eden Uz. Dr. Tak, süreci etkileyen birçok faktörün altını çizdi.

UV MARUZİYETİ

Cildin korumasız şekilde uzun süre güneşte kalması.

HORMONAL DEĞİŞİMLER

Gebelik süreci (melazma), doğum kontrol hapları ve genetik yatkınlık.

HATALI UYGULAMALAR

Yanlış kozmetik kullanımı, cilt tahrişleri ve kulaktan dolma bilgilerle yapılan ev maskeleri.

TEDAVİDE ALTIN STANDARTLAR

Lekelerin türüne göre (Melazma, Yaşlılık Lekesi veya Akne Sonrası Lekeler) kişiye özel protokoller uygulanması gerektiğini belirten Uz. Dr. Hasan Tak, şu tedavi yöntemlerini öneriyor:

Lazer Tedavileri:

Doğrudan pigmente odaklandığı için en hızlı ve etkili sonuç veren yöntemlerden biridir.

Kimyasal Peeling:

Cilt tabakasını yenileyerek lekelerin görünümünü hafifletir.

Medikal Ürünler:

C vitamini, antioksidanlar ve retinoik asit içerikli kremlerle desteklenen bakım süreçleri.

Mezoterapi ve PRP:

Cilt tonunu eşitlemek ve hücresel yenilenmeyi tetiklemek için kullanılır.

Uz. Dr. Tak, evde uygulanan limon veya karbonat gibi yöntemlerin cildi tahriş ederek lekeleri daha da derinleştirebileceği konusunda uyardı. Tedavi için en ideal zaman diliminin ise kış mevsimi olduğunu hatırlattı.

LEKESİZ BİR CİLT İÇİN KORUNMA FORMÜLÜ

"Güneşten korunmadan yapılan hiçbir tedavi kalıcı olmaz," diyen Uz. Dr. Tak, en az SPF 50 faktörlü kremlerin yazın her 3-4 saatte bir tazelenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle açık tenlilerin, hamilelerin ve hormonal ilaç kullananların ekstra dikkatli olması gerekiyor.