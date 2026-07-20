Simülasyon oyunları dünyası, çim biçmekten araba tamir etmeye kadar pek çok rutin işi eğlenceye dönüştürmeyi başardı. Ancak bağımsız geliştirici Bryan Livingston tarafından geliştirilen Never Sort By Color, çıtayı bambaşka bir takıntı seviyesine çıkarıyor. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bu zen organizasyon simülasyonunda, oyunculara zeminindeki parkelerin bile görünmediği, tamamen LEGO benzeri binlerce plastik parçayla kaplı devasa bir atölye miras kalıyor. Amacımız ise basit ama sabır gerektiren bir döngüden ibaret: Bu devasa parça dağını tek tek, avuç avuç ayıklayarak atölyeyi kusursuz bir düzene kavuşturmak.

TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA DÜZEN SAVAŞI

Oyunda bu devasa kaosu kontrol altına alabilmeniz için sıradan el hareketlerinden çok daha fazlası sunuluyor. Oyuncular, işlerini kolaylaştırmak adına bir dizi fütüristik araçtan yardım alıyor. Manyetik eldivenler odadaki tüm aynı tip parçaları tek bir hareketle elinize uçururken, seçici görüş yeteneği ihtiyacınız olan tuğlaların karmaşanın ortasında parlamasını sağlıyor. Elek tepsileri ise parçaları sallayarak boyutlarına göre ayırmanıza yardımcı oluyor. Toplanan parçalar doğru çekmecelere ve etiketli kutulara yerleştirildikçe, arka planda kendi özgün tasarımlarınız adım adım birleşerek şekil almaya başlıyor. Kas hafızasına güvenen usta oyuncular için ise parçaları arkasına bile bakmadan doğrudan kutulara fırlatabildiği körleme bir mod yer alıyor.

ALTIN KURAL: ASLA RENGE GÖRE AYIRMA!

Oyun, adını gerçek hayattaki plastik tuğla ve LEGO koleksiyoncularının çok iyi bildiği altın bir kuraldan alıyor. Dışarıdan bakıldığında parçaları renklerine göre dizmek göze çok güzel ve düzenli görünse de, aslında binlerce mavi parçanın arasında aradığınız küçük bir mavi pimi bulmak tam bir kabusa dönüşüyor. Parçaları şekillerine ve türlerine göre ayırmak ise arama sürecini saniyelere indiriyor. İşte oyun da tamamen bu mantık üzerine kurulmuş bir sabır testi.

Resmi Bir Bağlantı Yok: Oyun görsel tarzı, plastik tuğlaları ve çıt çıt sesleriyle dünyaca ünlü LEGO markasını doğrudan çağrıştırsa da, geliştirici Bryan Livingston yapımın tamamen bağımsız olduğunu, parçaların jenerik tasarımlardan ibaret olduğunu ve LEGO grubuyla resmi bir ortaklık bulunmadığını özellikle belirtiyor.

Herhangi bir zaman kısıtlamasının veya kaybetme durumunun olmadığı, tamamen saf bir düzen yaratma hazzına odaklanan Never Sort By Color, şimdiden Steam'de istek listelerine eklenmeye başlandı. Her adımda önünüzdeki o devasa plastik dağının eridiğini görmenin tatminini yaşatacak olan yapımın planlanan resmi çıkış tarihi ise 10 Kasım 2026.