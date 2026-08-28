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Kaynak: Haber Merkezi

Transfer çalışmalarını sürdüren Leganes, hücum hattına önemli bir takviye yaptı.

İspanyol ekibi, tecrübeli golcü Alvaro Morata’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

HÜCUM HATTINA TECRÜBELİ TAKVİYE

Kariyerinde önemli kulüplerin formasını giyen Morata, yeni sezonda Leganes için mücadele edecek.

İspanyol futbolcunun kiralık transferiyle birlikte Leganes, forvet hattındaki alternatiflerini güçlendirmiş oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transferin kısa süre içinde kulüp tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor. Morata’nın yeni takımındaki performansı ise şimdiden merak konusu oldu.