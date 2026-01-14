Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2 yıl önce kurulan ve sadece kadın voleybol branşında faaliyet gösteren Lefke Akademi Spor Kulübünde hedef Bölgesel Lig olarak belirlendi.

Lefke Akademiden yapılan yazılı açıklamada, kulüp vizyonu doğrultusunda kadın voleybol A takımının oluşturularak Bölgesel Lig hedefi ile çalışmalara devam edilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Lefke Akademi Spor Kulübü olarak, kulüp vizyonumuz doğrultusunda A Takımımızı oluşturarak yolumuza Bölgesel Lig hedefiyle devam etme kararı almış bulunuyoruz. Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan sponsorlarımıza, destekçilerimize, yönetim kurulu üyelerimize, velilerimize, antrenörlerimize ve değerli sporcularımıza gönülden teşekkür ederiz. Yeni misyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda da aynı inanç ve destekle yolumuza devam edeceğimize, bu yolda yine yalnız kalmayacağımıza yürekten inanıyoruz.” denildi.