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NBA’in yaşayan efsanelerinden LeBron James, kariyerini Philadelphia 76ers formasıyla sürdürecek.

ESPN’den Shams Charania’nın haberine göre, 41 yaşındaki yıldız basketbolcu, Philadelphia 76ers ile 2 yıl ve 8 milyon dolar değerinde sözleşmeye imza attı.

24. SEZONUNA YENİ TAKIMIYLA ÇIKACAK

NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan LeBron James, böylece ligdeki 24. sezonuna Philadelphia 76ers formasıyla başlayacak.

Tecrübeli yıldız, son olarak Los Angeles Lakers’ta forma giyiyordu.

YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Kariyeri boyunca sayısız bireysel ve takım başarısına imza atan LeBron James’in Philadelphia 76ers’a transferi, NBA yaz döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Transferin, ESPN’den Shams Charania tarafından duyurulduğu belirtildi.