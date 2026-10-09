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NBA'de yeni sezonun başlamasına günler kalmışken, takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Bu yaz kadrosuna önemli takviyeler ekleyen 76ers, hazırlık maçında Brooklyn Nets'e konuk oldu.

LEBRON JAMES İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

Nets'in Sixers'ı 114-108 mağlup ettiği maçta gözler bu yaz Los Angeles Lakers'dan ayrılarak Sixers kadrosuna katılan LeBron James'deydi.

Karşılaşmaya ilk beşte başlayan LeBron James, sahada kaldığı 18 dakikada 1/1 şut isabeti ve 8/8 serbest atış isabetiyle 10 sayı, 4 ribaund, 5 asist üretti.

EN ÇOK SAYIYI JAYLEN BROWN ATTI

Mücadelenin en skorer ismi 18 sayıyla Philadelphia'nın bir başka yeni transferi Jaylen Brown olurken konuk ekipte Tyresse Maxey 14 sayı kaydetti. Joel Embiid ise 24 dakikada 8 top kaybı yaptı maçı 6 sayıyla tamamladı.

NETS'İN YENİ TRANSFERİ HIZLI BAŞLADI

Maçın galibi Nets'de ise takımın yeni yıldızı Julius Randle 22 dakika 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Egor Demin 13 sayı, Keon Ellis ve Nolan Traore ise 12'şer sayı kaydetti