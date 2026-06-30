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NBA'de yaz döneminin en çok konuşulan konularından biri olan LeBron James'in geleceği netlik kazandı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre; LeBron James, Lakers yönetimine takımdan ayrılma kararını resmen iletti.

7 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

2018 yılında Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James, kulüpte geçirdiği yedi sezonda önemli başarılara imza attı.

41 yaşındaki yıldız oyuncu, Lakers formasıyla bir NBA şampiyonluğu ve bir NBA Kupası zaferi yaşarken, takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

YENİ ADRESİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

LeBron James'in kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz kesinlik kazanmadı.

NBA kulislerinde Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak istediği konuşulurken transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.