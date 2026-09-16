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Otomotiv devi Stellantis ile kurduğu stratejik iş birliğiyle küresel pazarlardaki etkinliğini artıran Çinli araç üreticisi Leapmotor, ürün portföyünde önemli bir değişikliğe gidiyor. Bugüne kadar tam elektrikli ve menzil uzatıcı (EREV) modelleriyle pazarda yer edinen marka, şarj altyapısının henüz gelişim aşamasında olduğu bölgeleri hedef alarak şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçeneklerini uluslararası kadrosuna dahil ediyor.

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre yeni PHEV modellerinin 2027 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak yurt dışı pazarlarında satışa sunulması planlanıyor.

"ŞARJ ALTYAPISI YETERSİZ BÖLGELERDE BÜYÜK POTANSİYEL"

PHEV hamlesinin arkasında, özellikle Avrupa pazarında tam elektrikli araç satışlarındaki artış hızının yavaşlaması ve teşvik politikalarında yaşanan dalgalanmalar yer alıyor. Leapmotor Kurucusu ve CEO'su Zhu Jiangming, şarj ağının yetersiz kaldığı coğrafyalarda büyük bataryalı PHEV modellerinin önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca yüksek bir pazar potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan veriler de bu yaklaşımı doğruluyor. Yılın ilk yarısında Avrupa genelindeki PHEV satışları yüzde 24 oranında artarak 742 bin adede ulaşırken, segmentin pazar payı ise yüzde 10,3 seviyesine yükseldi.

İHRACATTA REKOR SEVİYE VE YENİ HEDEFLER

Bölgesel pazar taleplerine göre esnek bir ürün stratejisi benimseyen Leapmotor, küresel teslimat rakamlarında rekor tazelemeye devam ediyor. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,7'lik artışla 103 bin 129 adet araç teslimatı gerçekleştiren marka, üst üste ikinci ayda da 100 bin barajını aşmayı başardı.

2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 132 bin 118 adetlik yurt dışı ihracatı ile 2025 yılının toplam ihracat hacmini şimdiden geride bırakan şirket, yeni B10 modeliyle yalnızca Ağustos ayında yurt dışı pazarlarda 12 bin adetlik satış rakamına ulaştı.

Stellantis'in dünya geneline yayılan 1.000'den fazla bayi ve servis ağından faydalanan Leapmotor, 2026 yılı sonunda 200 bin adetlik ihracata ulaşmayı hedeflerken, 2027 yılında PHEV modellerinin de aileye katılmasıyla küresel satış hedefini 350 bin ile 400 bin adet bandına çıkarmayı planlıyor.