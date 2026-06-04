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Fransız basını, son dönemde Fransa ve Rusya'nın Afrika kıtasındaki nüfuzunun zayıfladığına dikkat çekerken, Türkiye'nin bölgede ön plana çıkan aktör olduğunu yazdı. Ülkenin köklü yayın organlarından Le Monde gazetesi, özellikle Mali özelinde Türkiye'nin stratejik varlığını çarpıcı bir biçimde artırdığını sayfalarına taşıdı.

TİCARET HACMİ 10 YILDA 3 KATINA ÇIKTI

Yayımlanan haberde, Ankara ile Bamako arasındaki ticari ilişkilerin son 10 yıllık süreçte 3 katlık bir artış gösterdiği kaydedildi. Türkiye'nin Mali'de başta savunma sanayisi olmak üzere farklı sektörlerde "sessiz ama derinden" bir ilerleme kaydettiği vurgulandı.

Mali yönetiminin küresel ölçekte farklı ülkelerle de iş birliği arayışında olduğu belirtilen analizde, Türkiye ile kurulan ortaklığın diğerlerinden ayrıştığı ifade edildi. Gazete, iki ülke arasındaki ilişkileri şu sözlerle özetledi: "Sessiz ama stratejik şekilde ilerliyorlar. Mali için Türkiye; insansız hava araçları, askeri teçhizat ve eğitim ithalatı konusunda vazgeçilmez bir ortak haline geldi. Türk özel güvenlik şirketlerinin de Mali'de faaliyet gösterdiği bildiriliyor. İki ülke arasında düzinelerce anlaşma imzalandı."

2018 ZİYARETİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

İki ülke arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında gerçekleştirdiği resmî Mali ziyareti sonrasında yeni bir ivme kazandığı hatırlatıldı. Geçen yıl Mali’de düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nın (BAMEX'25) da bağların güçlenmesinde kritik bir basamak olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde hayata geçirilen BAMEX’in Mali için bir ilk niteliği taşıdığı belirtildi. Fuarda; Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi Türk savunma sanayisinin lider kuruluşlarının ürün ve kabiliyetleri sergilenmişti.

SAHA EXPO 2026 İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ YOLDA

BAMEX ile tohumları atılan güçlü iş birliğinin, Türkiye'de düzenlenen SAHA EXPO 2026'ya da doğrudan yansıdığı ifade edildi. SAHA İstanbul öncülüğünde 5-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılan Malili üst düzey yetkililerin, burada önemli temaslarda bulunduğu bildirildi. Haberde, Ankara ve Bamako’nun yakın gelecekte yeni stratejik iş birliklerine imza atabileceği beklentisi de kendine yer buldu.