Kaynak: Haber Merkezi

Liberal Demokrat Parti’nin eski lideri Besim Tibuk, Taha Akyol’la çıktığı programda ekonomi ve siyaset kavramlarına ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. Söyleşide yöneltilen "Kapitalizm mi, sosyalizm mi?" sorusuna yanıt veren Tibuk, "Tabii ki sosyalizm” dedi.

Karşılaştırmaların kavramsal olarak hatalı yapıldığını belirten Tibuk, liberallerin yaklaşım biçimini sert sözlerle eleştirdi.

Doğru karşıtlığın "sosyalizm ve liberalizm" arasında kurulması gerektiğini savundu. Kitlelerin büyük kısmının çalışan ve esnaf gibi kesimlerden oluştuğunu ifade eden eski LDP lideri, "kapitalizm" kelimesinin kullanımının kamuoyu nezdinde peşinen kaybetmeye yol açtığını öne sürdü.

Tibuk, “Dünyada kapitalist çok az. Normal insanlar var. Çalışanlar, esnaf şu bu daha çok. En büyük kapitalist kimdir? Sosyalist ülkelerdir” ifadelerini kullandı.

Tarihin ve günümüzün en büyük kapitalist yapılarının sosyalist rejimler olduğunu iddia eden Tibuk; geçmişte Sovyetler Birliği'nin, günümüzde ise Çin'in bu durumun en somut örnekleri olduğunu dile getirdi. Kendi mensubu olduğu siyasi geleneği de öz eleştiriye tabi tutan Tibuk, liberallerin kavramsal kullanım konusundaki bu hatayı fark edememesini "aptallık" olarak nitelendirdi.

Tibuk, “Senelerce bunu düşünememişim ya. Her programda ne fırsat bulursam bulayım, bu aptal liberallere diyeyim. Liberallerin demek ki aptalı da olabiliyor" dedi.