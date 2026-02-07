Fenerbahçe, devre arasında Lazio’dan Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmıştı. Bugün gündeme gelen iddiaya göre, Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Fransız yıldız için “Tam bir baş belası” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın aktardığına göre böyle bir görüşme geçmedi.

İşte Reşat Can Özbudak'ın belirttiği konuşma:

"Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani ile görüştüm: Bugün basına yansıyan gibi bir açıklamam olmadı. Ben Bir Kulüp direktörüyüm, takım lideriyim. Matteo Guendouzi Harika bir oyuncu."

Fransız yıldız, Fenerbahçe’ye transferinin ardından ilk maçında Galatasaray’a golünü atarak maçın oyuncusu seçildi. Matteo Guendouzi kupanın kazanılmasında önemli bir rol oynadı.