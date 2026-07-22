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Kaynak: AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın artan askeri hazırlıklarına karşı Moskova'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirterek, Avrupa ile olası bir savaş ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, Avrupa'nın son dönemde izlediği güvenlik politikalarını değerlendirdi.

Avrupa ülkeleriyle doğrudan bir çatışma yaşanma ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Lavrov, "Hiçbir ihtimali dışlamıyorum. Karşı tarafın planlarını bilmiyorum ancak oldukça enerjik hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"

Rusya'nın yalnızca siyasi ve askeri analizler yapmakla kalmadığını, olası gelişmelere karşı somut hazırlıklar yürüttüğünü belirten Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı. Lavrov, Putin'in Rusya'nın kimseye saldırma niyetinde olmadığını ancak ülkeye yönelik bir saldırı olması halinde bunun "konvansiyonel bir savaşın ötesine geçebileceğini" söylediğini aktardı.

Lavrov ayrıca, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin Almanya'nın nükleer program geliştirmeyi planladığı yönündeki iddialarının da Moskova açısından endişe verici olduğunu ifade etti.

İRAN VE NÜKLEER PROGRAM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a sivil nükleer program desteği vereceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf ülkelerin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının nükleer silah edinme düşüncesini güçlendirdiğini savunan Lavrov, bunun küresel güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

"ABD DE UKRAYNA SAVAŞININ İÇİNDE"

Lavrov, Rusya ve Çin'in İran'a silah gönderdiği yönündeki iddiaları reddederken, ABD'nin ise Avrupa üzerinden Ukrayna'ya silah ve istihbarat desteğini sürdürdüğünü öne sürdü. Washington'un, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki sivil hedeflere karşı kullanmasına dolaylı olarak destek verdiğini iddia etti.

HÜRMÜZ VE TAHIL KORİDORU MESAJI

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini söyleyen Lavrov, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sürmesinin iki tarafın da çıkarına olmadığını ifade etti.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılmasına yönelik Rusya'ya herhangi bir teklif ulaşmadığını belirten Lavrov, Birleşmiş Milletler'in önceki süreçte anlaşmayı tarafsız şekilde uygulayamadığını savundu.

KUZEY KORE'YE DESTEK

Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere de değinen Lavrov, Kuzey Kore'nin çevresinde çeşitli girişimler yürütüldüğünü öne sürerek, Pyongyang'ın egemenliğini ve savunma kapasitesini güçlendirme politikasını desteklediklerini söyledi.