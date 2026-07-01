Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı

Belediye tarafından yardım kampanyasına destek olmak için oluşturulan lavanta bahçesi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, ilçe protokolü, Uygar Altun ve ailesi ile çok sayıda kişi katıldı.