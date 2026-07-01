Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı

Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı

Osmaniye Düziçi'nde DMD hastası 11 yaşındaki Uygar Altun'un tedavi masrafları için kurulan lavanta bahçesi açıldı. Hasat ve hediyelik eşya gelirleri, Valilik onaylı yardım kampanyasına bağışlanarak umut olacak.

Kaynak: DHA
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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 1

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Uygar Altun'un (11) tedavisine destek olmak amacıyla oluşturulan lavanta bahçesi, ziyaretçilere kapılarını açtı. Hasattan elde edilecek gelir, Uygar'ın valilik onaylı yardım kampanyasına bağışlanacak.

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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 2

İlçede DMD hastalığıyla mücadele eden ve yürümekte zorlanan Uygar Altun'un tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla valilik destekli yardım kampanyası başlatıldı.

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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 3

Belediye tarafından yardım kampanyasına destek olmak için oluşturulan lavanta bahçesi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, ilçe protokolü, Uygar Altun ve ailesi ile çok sayıda kişi katıldı.

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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 4

Açılışta vatandaşlar mor lavanta tarlalarını gezerken, oluşturulan fotoğraf alanlarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, doğayla iç içe keyifli anlara ev sahipliği yaptı.

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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 5

Uygar Altun’un babası Serdar ve annesi Aylin Altun da oğullarının tedavi sürecine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 6

Vatandaşlar da herkesi lavanta bahçesine davet etti. Hasattan elde edilen gelirin yanı sıra lavanta çiçeklerinden oluşturulan hediyelik eşyaların satışının geliri, Uygar'ın valilik onaylı yardım kampanyasına bağışlanacak.

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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 7
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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 8
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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 9
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Lavanta kokulu dayanışma: Osmaniye Uygar’ı yalnız bırakmadı - Resim: 10
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