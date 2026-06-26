Lavabo tıkanıklığına doğal çözüm: İki malzemeyle giderler açılıyor

DÜZENLİ BAKIM ÖNEMLİ

Bu doğal yöntem, özellikle hafif tıkanıklıkların önlenmesi ve giderlerin temiz tutulması amacıyla ayda bir kez uygulanabilir. Ancak tamamen kapanmış veya sert cisimlerden kaynaklanan tıkanıklıklarda profesyonel tesisat desteği alınması gerekebilir. Ayrıca kaynar suyun bazı PVC borulara zarar verebileceği durumlar olabileceğinden, çok yüksek sıcaklıktaki suyu kullanmadan önce tesisatın yapısına dikkat edilmesi tavsiye edilir.