Bu gibi durumlarda birçok kişi kimyasal lavabo açıcılarına veya tesisat hizmetlerine yönelse de, evde bulunan birkaç malzemeyle uygulanabilecek doğal bir yöntem de bulunuyor. Üstelik bu yöntem, düzenli uygulandığında giderlerde biriken kalıntıların azalmasına yardımcı olabilir.
Lavabo tıkanıklığına doğal çözüm: İki malzemeyle giderler açılıyor
Mutfak ve banyo lavabolarında zamanla oluşan tıkanıklıklar, evlerde en sık karşılaşılan tesisat sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Yemek artıkları, donmuş yağlar, saç telleri ve sabun kalıntıları nedeniyle suyun yavaş akması ya da tamamen geri tepmesi günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor.Cemile Kurel
İKİ MALZEMEYLE DOĞAL TEMİZLİK
Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler yalnızca bir su bardağı karbonat ve bir su bardağı beyaz sirke.
Öncelikle karbonatı doğrudan lavabo giderine dökün ve birkaç dakika bekleyin. Daha sonra aynı miktarda beyaz sirkeyi yavaşça üzerine ekleyin. İki malzemenin birleşmesiyle oluşan köpürme, gider yüzeyine tutunan yağ ve kir tabakalarının gevşemesine yardımcı olur.
SON ADIM: SICAK SU
Karışımı uyguladıktan sonra lavabonun yaklaşık 15-20 dakika beklemesi önerilir. Ardından kaynama noktasına yakın sıcak suyu dikkatli bir şekilde giderden dökün.
Sıcak su, gevşeyen kalıntıların borudan uzaklaşmasına yardımcı olabilir ve suyun daha rahat akmasını sağlayabilir. Ayrıca giderde oluşan istenmeyen kokuların azalmasına da katkı sağlayabilir.
DÜZENLİ BAKIM ÖNEMLİ
Bu doğal yöntem, özellikle hafif tıkanıklıkların önlenmesi ve giderlerin temiz tutulması amacıyla ayda bir kez uygulanabilir. Ancak tamamen kapanmış veya sert cisimlerden kaynaklanan tıkanıklıklarda profesyonel tesisat desteği alınması gerekebilir. Ayrıca kaynar suyun bazı PVC borulara zarar verebileceği durumlar olabileceğinden, çok yüksek sıcaklıktaki suyu kullanmadan önce tesisatın yapısına dikkat edilmesi tavsiye edilir.