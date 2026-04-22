Geçen yıl yapılan düzenlemeyle 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu, mevsimsel şartlar nedeniyle 15 Kasım-15 Nisan arasına çekilmiş ve uygulama süresi 5 aya çıkarılmıştı. Bu kapsamda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde sona erdi.

Sanayi sitesinde oto lastik ustası Hasan Üçüncüoğlu, "Bildiğimiz gibi Ulaştırma Bakanlığı almış olduğu 1 Aralık-1 Nisan kış lastiği uygulamasını bu sene 15 Kasım-15 Nisan olarak 5 aya çıkardı. Biz de 15 Nisan'a ulaşmış bulunuyoruz. Müşterilerimiz taktırmış olduğu kış lastiklerini randevu alarak değiştirmeye geliyorlar. Şu anlık yoğunluğumuz var. Bunu dönemsel bir yoğunluk olarak görüyoruz.

Gelen müşterilerimize hizmetlerini verip emniyetli bir şekilde yaz lastiğini takarak gönderiyoruz. 51 yıldır bu sektördeyiz. Sinop'ta rot balans olarak başladık. 1975 yılında babam aynı zamanda ustam Sinop'ta ilk defa rot ve balansı açarak 2000 yılından itibaren de 26 yıldır ben idame ettirmekteyim işletmemizi. Rot balans ayarı ile başladık. Birbiriyle alakalı olan, ilintili olan lastikle devam etmeye başladık. 2009 yılı itibarıyla da lastik sektörüne girdik. Bununla birlikte müşterilerimiz geldiğinde her markadan lastik bulunabilirlik teminini sağlıyoruz" dedi.

"ROT AYARI LASTİKLERİN DE ÖMRÜNÜ UZATIR"

Üçüncüoğlu, bakım ve kontrolün önemini belirterek, "Ben müşterilerime tavsiyelerde bulunuyorum. Dönemsel olarak hem kışın hem yazın lastiğini değiştirdiğimiz gibi araçların periyodik olarak rot ayarlarının da yapılması gerektiğini söylüyorum. Rot ayarı sadece bir ayardan ibaret değil. Rot ayar yapılması için önceden ön takım tespiti yapılması gerekiyor. Sürücü aracının ön takımında herhangi bir arızalı parça olup olmadığını anlamayabilir ama biz burada tespit ediyoruz.

Dolayısıyla bozuk bir parça seyahat halinde muhtemel bir çıkma, kopma gibi bir durum olduğu zaman kazaya sebebiyet veriyor. Bu da en hafifinden yaralamalı veya maddi hasarlı bir kazaya sebep olabiliyor. Dolayısıyla müşteri geldiği zaman ön takım tespitini yapalım. Onun dışında lastiklerinizin düzenli aşınması için rot ayarına ihtiyacı varsa rot ayarı yapalım. En azından lastiklerin de ömrünü uzatırız. Bu manada bozuksa bile yakıt tasarrufu düzeldiği zaman yakıt tasarrufu sağlanmış olur" diye konuştu.