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Continental, elektrikli araçların verimliliğini yükseltmek ve üretim süreçlerinde döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla yeni bir konsept lastik tanıttı. Avrupa Birliği destekli "ZEvRA" projesi çatısı altında geliştirilen model, içerdiği yüzde 43 oranındaki geri dönüştürülmüş malzeme oranıyla öne çıkıyor. Toplamda 28 ortağın yer aldığı projede tek lastik üreticisi olarak faaliyet gösteren marka, 2026 yılı içerisinde çalışmayı tamamlamayı planlıyor.

MALZEMELERİN YÜZDE 80'İ SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLARDAN EDE EDİLDİ

Yeni konsept lastiğin yapısında yüzde 43 geri dönüştürülmüş malzemenin yanı sıra yüzde 13 yenilenebilir ham madde ve yüzde 25 kütle dengesi sertifikalı bileşenler yer alıyor. Bu sayede ürünün genel yapısının yüzde 80'den fazlası sürdürülebilir kaynaklardan oluşuyor. Üretim sürecinde ömrünü tamamlamış eski lastiklerden elde edilen kauçuk, geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen polyester elyaf, rCB kodlu karbon siyahı ve çelik gibi dönüştürülmüş bileşenler kullanılıyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE DAHA UZUN MENZİL

Çevreci yapısına rağmen performanstan ödün vermeyen konsept lastik, AB lastik etiketlendirmesinde yuvarlanma direnci kategorisinde en yüksek sınıf seviyesine ulaşıyor. Düşük yuvarlanma direnci sayesinde araç hareket halindeyken enerji kaybı minimize ediliyor. Bu verimlilik artışı, elektrikli araçların aynı batarya kapasitesiyle daha uzun sürüş menziline ulaşmasını doğrudan destekliyor.

Söz konusu konsept çalışmanın gelecekteki seri üretim teknolojilerine temel oluşturması beklenirken, seri üretim aşaması için geri dönüştürülmüş malzemelerin endüstriyel ölçekte tedariki ve ortak hukuki tanımlamaların yapılması şart koşuluyor. Continental, 2025 yılında yüzde 28 seviyesinde olan sürdürülebilir malzeme oranını 2030 yılına kadar en az yüzde 40 düzeyine çıkarmayı hedefliyor.