İzmir Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30), hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bot içerisinde bulunan 35 kaçak göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkarılan 17 Sudan, 13 Etiyopya, 5 Somali uyruklu toplam 35 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.