Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında dava dosyası bulunan M.E.Ç. ile ByLock kaydı bulunduğu belirtilen B.B.K.'nin Kuşadası'nda olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin, 10 Mayıs'ta lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya hazırlandığının belirlenmesi üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Yavansu Mahallesi açıklarında durdurulan lastik bottaki B.B.K., kızı Z.A.K., M.E.Ç., çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen M.A. ile O.Ö., botu kullanan M.Ü. ve Suriye uyruklu B.E.A. yakalandı.

Olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda, yurt dışına kaçmaya çalışan kişiler ile organizatörler arasında irtibat sağladıkları öne sürülen M.T., S.Ç. ve İ.Ş.Y. de Kuşadası'ndaki bir evde gözaltına alındı. Organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden botu kullanan M.Ü. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.T., S.Ç. ve İ.Ş.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.