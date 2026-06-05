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Olay, öğleden sonra Silvan ilçesi Eskiocak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Batman'dan Silvan istikametine meyve ve sebze taşıyan kamyonetin arka lastiklerinden biri patladı. Lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkarak savrulan aracın kasasında bulunan meyve ve sebzeler kara yoluna dağıldı.

JANDARMA EKİPLERİ ÜRÜNLERİ TOPLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola saçılan malzemeler nedeniyle bölgede trafik akışı bir süreliğine aksadı.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra sürücüye destek vererek yoldaki sebze ve meyvelerin toplanmasına yardım etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Karayolunda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.