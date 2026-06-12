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Dünya Kupası B Grubu maçında ev sahibi Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

Toronto Stadyumu’nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bosna-Hersek maçın 21. dakikasında Lukic’in golüyle soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Kanada’da maçın 76. dakikasında oyuna dahil olan eski Beşiktaşlı Larin, 3 dakika sonra attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

DZEKO VE HADZIAHMETOVIC SÜRE ALAMADI

Bosna-Hersek cephesinde deneyimli forvet oyuncu Dzeko ve Beşiktaş forması giyen orta saha Amir Hadziahmetovic süre alamadı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Kanada, bir sonraki maçta Katar ile karşı karşıya gelecek.

Bosna-Hersek ile İsviçre ile karşılaşacak.