Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Laos'un başkenti Viyentiyan'ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde 7 kişi, 19 Mayıs'ta bir mağaraya giriş yaptı.

Şiddetli yağmur ve ani sel baskınlarının ardından engebeli bir bölgede bulunan mağaranın çıkışı kapandı ve 7 kişi burada kurtarılmayı bekledi.

Aralarında Tayland'dan gelen ve 2018'de 2 haftadan uzun süre mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile çeşitli ülkelerden dalgıçların da yer aldığı arama kurtarma ekibi, hafta sonu olay yerine geldi.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları neticesinde 5 kişinin sağ kurtarıldığını, 2 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Vatandaşların, mağaraya neden girdiklerine ilişkin resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Yetkililerin, güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşları mağaraya girmemeleri konusunda uyardığı ancak altın arayan yerel sakinler tarafından mağaranın sık sık ziyaret edildiği ifade ediliyor.