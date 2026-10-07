DC’nin ikonik Green Lantern (Yeşil Fener) karakterine daha karanlık ve ayakları yere basan bir polisiye yaklaşım getiren "Lanterns" dizisi, ilk sezonunu bu hafta geride bıraktı. Bölüm başına ortalama 19 milyon izlenmeye ulaşarak HBO’nun en başarılı yapımları arasına adını yazdıran dizi, elde ettiği bu büyük popülariteyle birlikte 2. sezon tartışmalarını da beraberinde getirdi.

YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

HBO kanalından henüz 2. sezona dair resmi bir onay açıklaması gelmemiş olsa da dizinin yaratıcı koltuğunda oturan Damon Lindelof, yeni sezon planlamalarının başladığını doğruladı. Ancak Lindelof, yeni projelerine odaklanmak amacıyla 2. sezonda yer almayacağını ve bayrağı senarist arkadaşlarına devredeceğini açıkladı. Yaratıcı isim, detay vermekten kaçınsa da efsanevi karakter Hal Jordan’ın devam sezonunda da boy gösterebileceğinin sinyallerini verdi.

GALAKTİK POLİSLER DÜNYA’DA GİZEM PEŞİNDE

Dünya üzerinde karmaşık bir soruşturmayı yürüten iki Yeşil Fener’in hikayesine odaklanan dizi, çizgi roman evreninin en popüler kahramanlarından Hal Jordan ve çaylak partneri John Stewart’ı merkezine alıyor. Tecrübeli bir galaktik polis ile göreve yeni başlayan genç bir çaylağın Amerika'nın kalbindeki gizemi çözme çabasını konu alan yapımda; Hal Jordan’a Kyle Chandler, John Stewart’a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Kadroda ayrıca Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt ve Ulrich Thomsen gibi tanınmış isimler yer alıyor.