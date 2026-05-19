Honda, Asya pazarındaki en önemli modellerinden biri olan City'nin Hindistan pazarı için kapsamlı şekilde makyajlanan yeni versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi prömiyeri 22 Mayıs tarihinde yapılacak sedanın kamuflajsız görüntüleri sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.
Lansmandan önce sızdırıldı: Honda'nın makyajlı canavarı City geliyor
Honda'nın kapsamlı biçimde elden geçirip makyajladığı yeni City sedan Hindistan'daki lansmanından önce sosyal medyada sızdı. Yenilenen model daha agresif LED farlar ve yeniden tasarlanan ızgarasıyla öne çıkıyor.
Yeni City'nin şu ana kadar ortaya çıkan tasarım detayları ağırlıklı olarak ön bölüme odaklanıyor. Honda önceki modellerde karakteristik hale gelen krom çıtadan vazgeçerek gövde renginde bir parça tercih etmiş. Kaputun ön kenarına daha yakın konuma taşınan Honda logosu, bal peteği desenli modern ızgara ve daha ince LED farlar aracın ön yüzüne daha dinamik bir hava katmış.
Ayrıca tamamen yenilenen ön tampon tasarımı, daha belirgin hale getirilen splitter ve modern hava girişleri otomobile çok daha agresif ve sportif bir karakter kazandırmış durumda. Aracın yan profilinde büyük bir değişiklik beklenmezken, arka bölümde güncellenmiş LED stop tasarımına ve tamponda küçük kozmetik dokunuşlara yer verilmesi öngörülüyor.
Donanımhaber'de yer alan habere göre, makyaj operasyonunun asıl odak noktası olan iç mekanda, mevcut 8 inçlik ekrandan daha büyük bir multimedya ekranı ve koltuk havalandırması gibi yenilikler sunulacağı söyleniyor. Teknolojik donanım tarafında ise 360 derece çevre görüş sistemi ile gelişmiş Honda Sensing güvenlik paketi beklentiler arasında.
Aktarılan bilgilere göre araç baz versiyonda 121 beygir güç üreten atmosferik 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motorla gelmeye devam edecek. Bu ünite 6 ileri manuel veya CVT otomatik şanzıman ile eşleştirilecek. Honda'nın bölgedeki stratejisinin ana parçası olan ve 126 beygir toplam üreten e:HEV hibrit versiyonu da model gamındaki yerini koruyacak.