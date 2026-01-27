Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar…

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "Birleşik Krallık’ın en yoğun paranormal hareketliliğine sahip bölgesi" ilan edilen Pluckley köyü, bilim dünyası ve araştırmacıların odağı haline geldi.

On iki farklı gedikli hayalet anlatısıyla tanınan köydeki fenomenler, psikolojik ve jeofizik temelli akademik çalışmalarla mercek altına alındı.

İngiltere’nin Kent kontluğunda yer alan ve sakin görünümüyle tezat oluşturan Pluckley köyü, taşıdığı "en lanetli yerleşim yeri" unvanıyla uluslararası bilimsel tartışmaların merkezine yerleşti.

Guinness Rekorlar Kitabı’na resmi olarak giren köyde, kayıt altına alınmış 12 farklı doğaüstü figürün varlığı, bölgeyi paranormal araştırmacılar için bir laboratuvara dönüştürdü.