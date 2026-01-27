Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar…

Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar…

Guinness tescilli Pluckley köyündeki doğaüstü iddialar, yabancı bilim insanları tarafından jeofiziksel ve psikolojik verilerle incelemeye alındı. Bölgede kayıtlı 12 farklı fenomenin kaynağı, akademik çevrelerde infrasound ve algı sapmaları üzerinden tartışıldı.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 1

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "Birleşik Krallık’ın en yoğun paranormal hareketliliğine sahip bölgesi" ilan edilen Pluckley köyü, bilim dünyası ve araştırmacıların odağı haline geldi.

On iki farklı gedikli hayalet anlatısıyla tanınan köydeki fenomenler, psikolojik ve jeofizik temelli akademik çalışmalarla mercek altına alındı.

İngiltere’nin Kent kontluğunda yer alan ve sakin görünümüyle tezat oluşturan Pluckley köyü, taşıdığı "en lanetli yerleşim yeri" unvanıyla uluslararası bilimsel tartışmaların merkezine yerleşti.

Guinness Rekorlar Kitabı’na resmi olarak giren köyde, kayıt altına alınmış 12 farklı doğaüstü figürün varlığı, bölgeyi paranormal araştırmacılar için bir laboratuvara dönüştürdü.

1 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 2

BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Köyde sıkça rapor edilen "Çığlık Atan Adam" ve "Kırmızı Hanım" gibi figürler, modern bilim insanları tarafından farklı teorilerle ele alındı.

2 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 3

İngiliz psikolog ve paranormal fenomenler üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Richard Wiseman, bu tür yoğun anlatıların yaşandığı bölgelerde "beklenti etkisinin" (expectancy effect) baskın olduğunu vurguladı.

3 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 4

Wiseman, yaptığı saha çalışmalarında, çevresel faktörlerin insan algısı üzerindeki manipülatif gücüne dikkat çekti.

4 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 5

Hertfordshire Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Ciarán O'Keeffe ise, Pluckley gibi tarihi dokusu korunmuş bölgelerdeki "hayalet" gözlemlerini düşük frekanslı ses dalgalarına (infrasound) bağladı.

5 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 6

O'Keeffe, insan kulağının duyamayacağı bu frekansların, bireylerde huzursuzluk, titreme ve görsel yanılsamalara yol açabildiğini deneysel verilerle ortaya koydu.

6 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 7

TESCİLLİ ON İKİ HAYALET

Köy halkı için gündelik bir gerçeklik haline gelen doğaüstü olaylar, belirli rotaları takip eden figürlerle somutlaştı.

7 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 8

Dering Woods ormanından yükselen ve "Çığlık Atan Adam"a atfedilen seslerin, jeolojik yapıdaki hava akımlarından kaynaklanabileceği tartışılsa da, yerel anlatılar bu durumu tarihsel bir trajedi olarak korumayı sürdürdü.

8 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 9

Bölgedeki eski hanlarda görüldüğü iddia edilen "Otoyol Haydutu" vakaları, parapsikologlar tarafından "taş bant teorisi" (stone tape theory) çerçevesinde, geçmişteki olayların çevresel enerjide iz bıraktığı hipoteziyle değerlendirildi.

9 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 10

İngiltere’nin Kent kontluğunda yer alan ve dışarıdan bakıldığında sıradan bir İngiliz kırsalını andıran Pluckley köyü, "Birleşik Krallık’ın en yoğun paranormal hareketliliğine sahip bölgesi" unvanıyla dünya çapında bir fenomen haline geldi.

10 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 11

Guinness Rekorlar Kitabı’na resmi olarak giren bu yerleşim yeri, son yıllarda sadece meraklıların değil, uluslararası bilim insanlarının ve parapsikoloji araştırmacılarının da ana laboratuvarına dönüştü.

11 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 12

Köyde kayıt altına alınan 12 farklı gedikli figür, bilim dünyasında geniş yankı buldu.

12 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 13

Hertfordshire Üniversitesi’nden anomali uzmanı Dr. Ciarán O'Keeffe, bölgedeki özellikle "Çığlık Atan Adam" vakalarını modern fizik kurallarıyla değerlendirdi.

13 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 14

O'Keeffe, bölgedeki coğrafi yapının ve hava akımlarının, insan kulağının doğrudan algılayamadığı ancak vücutta huzursuzluk ve görsel illüzyonlara yol açan "infrasound" (düşük frekanslı ses dalgaları) ürettiğini ifade etti.

14 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 15

Uzman, köydeki çığlık seslerinin bu fiziksel etkileşimle açıklanabileceğini belirtti.

15 16
Lanetli köy ürkütüyor… Çığlıklar, kırmızı kadınlar… - Resim: 16

İngiliz psikolog Prof. Dr. Richard Wiseman, Pluckley üzerindeki kolektif bilinci mercek altına aldı.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro