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Kaynak: AA

İspanya’da sosyal medyada artan nefret söylemlerinin hedefinde, İspanya Milli Takımı’nın genç yıldızı Lamine Yamal yer aldı.

40 BİNDEN FAZLA PAYLAŞIM İNCELENDİ

İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi’nin (OBERAXE) yayımladığı rapora göre, haziran ayında 40 binden fazla nefret içerikli paylaşım tespit edildi. Bu paylaşımların yüzde 16’sının sporla bağlantılı olduğu belirtildi.

YAMAL HEDEF ALINDI

Raporda, Fas ve Ekvator Ginesi kökenli olan Yamal’ın, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı söylemlerin başlıca hedeflerinden biri olduğu ifade edildi.

GOL SONRASI PAYLAŞIMLAR ARTTI

Genç futbolcunun Dünya Kupası’nda attığı gol sonrası yaptığı secde hareketinin ardından nefret içerikli paylaşımlarda artış yaşandığı kaydedildi. Yamal’ın kimliği ve milli takımı temsil etme hakkının hedef alındığı aktarıldı.

AĞIR İFADELER KULLANILDI

Raporda, futbolcuya yönelik “İspanyol olmaya layık değil” gibi ayrımcı ve ırkçı ifadelerin yer aldığı paylaşımların tespit edildiği bildirildi.

SPOR ALANINDA TEHLİKELİ ARTIŞ

OBERAXE, sporun yalnızca sporcuları değil, onların temsil ettiği toplulukları da hedef alan nefret söylemlerinin yayılmasına zemin hazırlayabildiğine dikkat çekti.