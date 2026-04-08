Nefes yazarı Murat Muratoğlu, son köşe yazısında elektrik faturaları üzerinden vatandaşa yansıtılan gizli maliyetleri çarpıcı rakamlarla deşifre etti. "Ekmek alırken fırıncıya değil, ekmeği size uzatana 10 katı para ödediğinizi düşünün" benzetmesiyle konuya giren Muratoğlu, faturaların asıl yükünün enerji üretimi değil, dağıtım bedeli olduğunu savundu.

Muratoğlu’nun paylaştığı verilere göre; 2021 yılında 230 kWh’lık asgari tüketim için ödenen enerji bedeli 91,2 liradan 113,6 liraya yükseldi. Bu kalemdeki artış sadece yüzde 24,5 seviyesinde kalırken, aynı dönemde kablolardan elektrik geçirme karşılığında alınan dağıtım bedeli ise 56,9 liradan 557,7 liraya fırladı. Dağıtım bedelindeki bu yüzde 880’lik devasa artış, faturaların neden kabardığını gözler önüne serdi.

"FATURANIN YÜZDE 75'İ DAĞITIM ŞİRKETLERİNE GİDİYOR"

Ödenen her faturanın büyük kısmının doğrudan dağıtım bölgelerini elinde tutan holdinglerin kasasına gittiğini belirten Muratoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında evde lamba yakmıyoruz; o 21 tane dağıtım bölgesini kapatan holdinglerin ‘yatırım ve kar garantisi bedelini’ ödüyoruz. Ödediğimiz faturanın yüzde 75’i dağıtım şirketlerine, %15’i elektriğin bedeline, yüzde 10’u ise vergiye gidiyor."

EMO VERİLERİYLE ARADAKİ FARK: 516 LİRA

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) hesaplamalarına atıfta bulunan yazar, eğer dağıtım bedelinin enerji fiyatıyla paralel artsaydı, bugün 745 lira gelen asgari bir faturanın sadece 228 lira olacağını vurguladı. Aradaki 516 liralık farkın ise vatandaşın cebinden çıkıp "dolaylı sübvansiyon" adı altında şirketlere aktarıldığını iddia etti.

"HÜKÜMET İLLÜZYON YAPIYOR"

Hükümetin "elektriğe zam yapmadık" açıklamalarını bir "illüzyon" olarak nitelendiren Muratoğlu, enerji kaleminin EÜAŞ üzerinden düşük tutulduğunu ancak dağıtım kalemiyle vatandaşın "çarpıldığını" savundu. 2016 ve 2019 yıllarında yapılan düzenlemelerle kayıp-kaçak ve dağıtım bedellerinin faturanın içine gömüldüğünü hatırlatan yazar, bu durumun şeffaflığı ortadan kaldırdığını ve vatandaşın ne ödediğini anlamasını engellediğini belirtti.