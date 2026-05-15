Barcelona, 35. haftada sahasında Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

37. hafta öncesinde orta sıralar ile düşme hattındaki ekiplerin puanlarının birbirine oldukça yakın olması dikkat çekiyor.

Ligde 8. sıra ile 19. basamak arasında yalnızca 6 puan fark bulunurken, son iki haftada kümede kalma mücadelesinin sert geçmesi bekleniyor.

Real Sociedad, 45 puanla 8. sırada yer almasına ve Copa del Rey zaferiyle UEFA Avrupa Ligi bileti almasına rağmen matematiksel olarak tehlikeyi atlatamadı.

13 ile 19. sıralar arasında sadece 3 puanlık fark olması, ligdeki rekabeti daha da artırdı.

Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano 44 puanla 9. ve 10. sırada bulunuyor. Valencia ile Sevilla ise 43’er puan topladı.

Osasuna ve Espanyol 42’şer puana sahip olurken, Girona ile Alaves 40 puanda yer aldı.

Elche, Real Mallorca ve Levante ise 39 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

36 haftada 29 puan toplayan Real Oviedo’nun küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İspanya’da alt lige gidecek diğer iki takım, sezonun son iki haftasında netlik kazanacak.

37. HAFTANIN PROGRAMI

Tamamı 17 Mayıs Pazar günü yapılacak 37. hafta maçlarının programı şöyle:

20.00 Athletic Bilbao-Celta Vigo

20.00 Atletico Madrid-Girona

20.00 Elche-Getafe

20.00 Levante-Real Mallorca

20.00 Osasuna-Espanyol

20.00 Rayo Vallecano-Villarreal

20.00 Real Oviedo-Alaves

20.00 Real Sociedad-Valencia

20.00 Sevilla-Real Madrid

22.15 Barcelona-Real Betis