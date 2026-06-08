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İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 6 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk tramvay durağında raylara düştü. Kısa sürede yaşanan kazada küçük çocuk tramvayın altında kaldı.

Olay, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed M.M. isimli çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Bu sırada durağa yaklaşan tramvayın altında kalan çocuk için çevredekiler yardım çağrısında bulundu.

SEFERLER DURDURULDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan facianın ardından tramvay seferleri geçici olarak durdurulurken, yolcular alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin bir süre Kabataş-Beyazıt ile Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.