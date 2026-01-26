Laker efsanesi ‘Kara Mamba’ lakaplı Kobe Bryant 6 yıl geçti hala unutulmuyor: Basketbolu değiştiren o sabah…

ŞIMARIK ÇAYLAKTAN ŞAMPİYON ALL-STAR'A

18 yaşında Lakers forması giyen Bryant, bir süre "NBA tarihinin en genç oyuncusu" unvanını taşıdı. Shaquille O'Neal'ın 1996'da kadroya katılmasıyla Eddie Jones ve Nick Van Exel'in gölgesinde kalan Kobe, 1996-97 sezonunu 7,6 sayı ortalamasıyla bitirdi ve en genç smaç yarışması şampiyonu oldu.