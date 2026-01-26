Kobe Bryant'ın ölümü üzerinden 6 yıl geçti. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca Los Angeles Lakers forması giyen efsane oyuncu, sayısız başarı ve rekora imza attı.
Laker efsanesi ‘Kara Mamba’ lakaplı Kobe Bryant 6 yıl geçti hala unutulmuyor: Basketbolu değiştiren o sabah… 81 sayı, 5 yüzük
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında aramızdan ayrılışının üzerinden 6 yıl geçti. 5 şampiyonluk, 81 sayılık efsane maç, Kara Mamba ruhu ve sonsuz kazanma tutkusuyla basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane, hala özleniyor.
Spor dünyası, 26 Ocak 2020'de yaşanan helikopter kazasında 41 yaşındaki Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin daha hayatını kaybetmesini hâlâ unutamadı.
Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşayan, 18 kez All-Star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da final serilerinin "en değerli oyuncusu (MVP)" ödülünü kazanan Kobe Bryant, ABD Milli Takımı'yla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya elde etmişti.
Ölümü basketbol dünyasını derin yasa boğdu. Dünyanın her yerindeki basketbol sahaları ve sokak duvarları, Bryant'ın veya simgeleşen "8" ve "24" numaralarının resimleriyle doldu.
Mamba Spor Akademisi'ndeki bir maça giderken Calabasas'ta düşen helikopterin, pilot Ara Zobayan yönetiminde yoğun sis nedeniyle kontrolden çıktığı belirlendi.
"Kara Mamba" lakaplı yıldız, kazadan saatler önce LeBron James'in kendisini geçerek NBA tarihinin 3. en skorer oyuncusu olması üzerine Twitter'dan "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." mesajını paylaşmıştı.
2001'de Vanessa Laine ile evlenen ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri adında dört kız babası olan Bryant, en son 2019 Haziran'ında babalık sevinci yaşamıştı.
Oyun stili, geriye çekilerek attığı şutlar ve özellikle kazanma tutkusuyla 80'ler ile 90'lara damga vuran, 6 şampiyonluklu "Majesteleri" Michael Jordan ile sürekli kıyaslanan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de Philadelphia'da dünyaya geldi.
Basketbolcu baba Joe Bryant, oğluna sevdiği Japonya'nın Kobe şehrindeki ünlü bifteğin adını koydu.3 yaşında basketbolla tanışan Kobe, babasının İtalya'daki Sebastiani Rieti takımına transferiyle 6 yaşında ailesiyle bu ülkeye yerleşti.
İtalyanca ve İspanyolca öğrendi, yazları ABD'ye giderek basketbol oynadı. Babasının spora veda etmesiyle 1991'de Amerika'ya döndü.
Lower Merion Lisesi'ndeki performansıyla dikkat çeken Bryant, 17 yaşında üniversite okumadan 1996 NBA Draftı'na katıldı. Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Vlade Divac karşılığında hayallerinin takımı Los Angeles Lakers'a geçti.
ŞIMARIK ÇAYLAKTAN ŞAMPİYON ALL-STAR'A
18 yaşında Lakers forması giyen Bryant, bir süre "NBA tarihinin en genç oyuncusu" unvanını taşıdı. Shaquille O'Neal'ın 1996'da kadroya katılmasıyla Eddie Jones ve Nick Van Exel'in gölgesinde kalan Kobe, 1996-97 sezonunu 7,6 sayı ortalamasıyla bitirdi ve en genç smaç yarışması şampiyonu oldu.
Gençliğine verilecek tavırları ve sivri açıklamalarıyla bilinen Bryant, ikinci sezonunda olgunlaşmaya başladı. Sorumluluk almayı seven, gösterişli hareketleriyle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız, 1997-98'de "All-Star ilk 5'ine en genç başlayan oyuncu" unvanıyla 15,4 sayı ortalaması tutturdu.
Shaq'ın gölgesinden rahatsız olan Bryant, 2002-03'te 30 sayı ortalaması yakaladı ancak Lakers yarı finalde elendi. 2003'te yaşadığı tecavüz suçlaması sonrası 2004 finalinde Detroit Pistons'a yenildiler.
81 SAYIYLA ZİRVE
Shaq'ın takas edildiği 2004-05'te Bryant 27,6 sayı ortalaması tutturdu ama play-off kaçırıldı. Jackson'ın dönüşüyle 2005-06'da parlayan Kobe, 22 Ocak 2006'da Toronto'ya karşı 81 sayı atarak Chamberlain'den sonra bir maçta en çok sayı atan 2. oyuncu oldu.
2006-07'de skorerliğini zirveye taşıyan Bryant, üst üste 50+ sayılarla rekor kırdı. 2007-08'de Pau Gasol'ün gelişiyle finale çıktı ama Celtics'e kaybetti. 2009 ve 2010'da şampiyonluklar gelince final MVP'likleri aldı.
Sonraki yıllarda sakatlıklar ve başarısızlıklar yaşadı. 2013'te aşil tendonu yırtıldı, 2014'te diz kırığı geçirdi. 2014'te Jordan'ı geçerek en skorer 3. oyuncu oldu.
60 SAYIYLA VEDA
13 Nisan 2016'da son maçında Utah Jazz'a karşı 60 sayı atan Bryant, 37 yaşında 60+ sayı atan en yaşlı oyuncu olarak emekli oldu.Lakers iki formasını da emekli etti.
Los Angeles 24 Ağustos'u "Kobe Bryant Günü" ilan etti. THY reklamlarında Messi ile rol aldı, "Dear Basketball" ile Oscar kazandı. All-Star MVP ödülü onun adını taşıyor.