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“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnine attığı imzanın bilirkişilik başvurusunda karşısına çıktığını açıklayan hukukçu ve SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, başvurusunun hakkında yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek reddedildiğini belirtti.

X hesabından paylaşım yapan Demirdöğen, Adalet Bakanlığının gerekçesinde, laiklik soruşturması nedeniyle kendisine yönelik güven ve saygınlığın zedeleneceğinin ifade edildiğini aktardı.

“LAİKLİK SORUŞTURMASINDAN DOLAYI BAŞVURUM REDDEDİLDİ”

Demirdöğen, kendi başvurusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Benim başvurum ile ilgili de; ‘Laikliği Birlikte Savunuyoruz’ metninin imzacısı olduğum için hakkımda yürütülen soruşturmadan dolayı başvurum reddedilmiş. Adalet Bakanlığı gerekçesinde; laiklik soruşturmasından dolayı tarafıma yönelik güven ve saygınlığın zedeleneceğini söylemiş.”

Daha önce savcılık ifadesinde de aynı görüşü dile getirdiğini hatırlatan Demirdöğen, karara şu sözlerle tepki gösterdi:

“Daha önce savcılık ifademizde belirtmiştik; ama bir kez de Adalet Bakanlığı için belirtelim. Laikliğe sahip çıkmak anayasal bir haktır! Laikliği savunmak suç değildir!”

BAŞVURULARDA USULSÜZLÜK İDDİASI

2025 yılı bilirkişilik başvuru sonuçlarının bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinde paylaşılmaya başladığını belirten Demirdöğen, çok sayıda avukatın başvurusunun kanuna ve yönetmeliğe aykırı şekilde reddedildiğini ileri sürdü.

Demirdöğen, eksik evrak gerekçesi sunulan başvurularda eksikliklerin giderilmesi için belge talep edilmediğini söyledi. Başvuruda talep edilmeyen alanlarda dahi kabul kararları verildiğini de iddia etti.

Bildirinin imzacı sayısı 52 bin 986’ya ulaşmış durumda.



“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiri, 17 Şubat 2026’da akademisyen, sanatçı, gazeteci, hukukçu, siyasi parti ve meslek örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 168 kişinin imzasıyla kamuoyuna duyuruldu. Ardından herkesin imzasına açıldı.

Bildirinin imzacı sayısı 52 bin 986’ya ulaştı. Deniz Demirdöğen de bildirinin internet sitesindeki imzacı listesinde “SOL Parti Sözcüsü” olarak yer alıyor.

İŞTE O METİN

Demirdöğen’in imzacısı olduğu “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiri şöyle:

''Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında!

Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte “Talibanlaştırma” baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdite dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların Anayasayı hiçe sayarak “suçlu” gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir.

Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!''







Bilirkişilik nedir?



Bilirkişilik, yargılamada çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren konularda uzman görüşüne başvurulmasıdır. Bilirkişi, kendisine verilen konuyu inceleyerek bulgularını ve değerlendirmesini raporla sunar. Bu inceleme, uyuşmazlığın teknik yönlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.

Bilirkişiler görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif biçimde yürütmek zorundadır. Hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapamazlar; karar verme yetkisi mahkemeye aittir. Hakimin hukuki bilgisiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulamaz.