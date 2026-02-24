"Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir." — Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine



Montesquieu’nün 18. yüzyılda hukuk literatürüne kazıdığı bu söz, bugün Türkiye’nin adliye koridorlarında mermerleşmiş bir sessizliğe çarpıyor. Bir gazetecinin kelepçelenmesi ya da ortak bir geleceği savunan bir bildirinin yargıyaa taşınacak olması, artık sadece o kişilerin özgürlük meselesi değil; koca bir toplumun nefes borusuna dikilen devasa bir mermer blok. Milano’nun finans merkezindeki o meşhur heykel gibi, Türkiye’de de adalet mekanizması, halkın çığlığına karşı taştan bir sağırlık sergiliyor.

MERMERDEN BİR REDDİYE: L.O.V.E. HEYKELİ

Milano’nun finans kalbi Piazza Affari’de, 2010 yılında borsa binasının tam karşısına 11 metre yüksekliğinde devasa bir mermer el dikildi. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın imzasını taşıyan ve kısa sürede şehrin en tartışmalı simgesi haline gelen bu eserin adı L.O.V.E. (Libertà, Odio, Vendetta, Eternità) idi. İlk bakışta sert bir ifade gibi görünen bu heykel, aslında faşist dönemin "Roma selamını" veren parmakların kesilip sadece orta parmağın bırakılmasıyla oluşturulmuştu.

Cattelan’ın heykelindeki kesik parmaklar, geçmişin baskıcı izlerini simgelerken, geriye kalan orta parmak bu mirasa ve bugünün soğuk finans dünyasına bir reddiyeydi. İtalya’da borsa binasına karşı duran bu mermer blok, Türkiye’de ise her sabah boş tencereyle uyanan annenin, tarlasını haciz korkusuyla süren çiftçinin ve ay sonunu getiremeyen asgari ücretlinin yüzünde şekilleniyor. Milano’daki heykel mermerden; Türkiye’deki ise etten, kemikten ve derin bir öfkeden.

TÜRKİYE’NİN YAKICI GERÇEĞİ: ASGARİ ÜCRET VE CAN ÇEKİŞEN ÇİFTÇİ

Milano’daki borsa endeksleri yükselirken o heykel orada bir hafıza tazeleme sembolü olarak durmaya devam etti. Türkiye’de ise rakamlar kağıt üzerinde ne söylerse söylesin, sokağın enflasyonu asgari ücreti daha cebe girmeden eritiyor. Milyonlarca insan, "açlık sınırı" denilen o görünmez bariyerin altında hayatta kalmaya çalışırken, tarım ülkesi olan Türkiye’de çiftçi can çekişiyor. Mazot, gübre ve tohum fiyatları altında ezilen üretici, toprağına küserken; icra dosyaları adliye koridorlarından taşıp milyonların evine birer "kara haber" gibi giriyor.

TOPLUMSAL CİNNET: İCRA DOSYALARI VE KADIN CİNAYETLERİ

Ekonomik buhran sadece cüzdanları değil, toplumsal yapıyı da kemiriyor. Artan borç yükü ve geçim sıkıntısı, aile kurumunu sarsarak boşanma oranlarını zirveye taşıyor. Daha da acısı, bu toplumsal stres ve cezasızlık kültürü, kadın cinayetlerini durdurulamaz bir noktaya getiriyor. Her gün bir başka kadının yaşam hakkı elinden alınırken, adalet mekanizması Milano’daki heykel kadar sessiz ve mermerleşmiş bir tavır sergiliyor.

CUMHURİYETİN KALESİ KUŞATMA ALTINDA

Sadece bugünümüz değil, geleceğimiz de kuşatma altında. Laik eğitim ilkeleri ve cumhuriyetin temel taşı olan laiklik, her gün yeni bir saldırının hedefi oluyor. Müfredat değişiklikleri, tarikatların eğitimdeki gölgesi ve bilimsel düşünceden uzaklaşan bir sistem; tıpkı o heykeldeki kesik parmaklar gibi, toplumun düşünen ve sorgulayan uzuvlarını budamaya çalışıyor. Özgürlük (Libertà) kavramı, ismindeki "L" harfinde kalırken, gerçeklikten kopuk bir nesil inşası hız kesmiyor.

BİR BİLDİRİYE DAVA, BİR HABERE KELEPÇE

Şubat 2026 itibarıyla Türkiye gündemi, sadece ekonomik değil, hukuki bir baskı iklimiyle de örülü. Aralarında yazar ve akademisyenlerin bulunduğu aydınların imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisi yargıya taşınırken; adliye muhabirliğinin simge isimlerinden Alican Uludağ, sadece kamuoyunu bilgilendiren haberciliği nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haberin suç sayıldığı, laikliği savunmanın dava konusu olduğu bu ortamda, parmakları kesik o el aslında Türk basınının ve akademisinin mevcut halini sembolize ediyor.

ANKARA’NIN SAĞIR KORİDORLARI: HALK YOKSULLUKTA, SİYASET İLİZYONDA

Tüm bu yangın yerine rağmen, Ankara’nın koridorlarında halkın derdiyle örtüşmeyen bir hava esiyor. İktidar, "terörsüz Türkiye" söylemiyle yeni bir siyasi zemin inşa etmeye çalışırken; muhalefet cephesinde, özellikle CHP içinde, halkın gerçek yoksulluğundan çok "cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" yarışı nefes tüketiyor. Vatandaşın gündemi kira, fatura ve can güvenliği iken; siyasetin gündemi koltuk aritmetiği ve stratejik hamlelerden ibaret kalıyor.

BİZİM MEYDANIMIZA HANGİ HEYKEL YAKIŞIR?

Milano’daki o el, aslında bir trajedinin içinden doğdu. Sanatçı Cattelan, faşizmin o meşhur selamını veren eli hayal etti; hani o her şeyi tek tipleştiren, itaat bekleyen ve aykırı olanı ezen eli... Sonra birer birer kesti parmakları. İşaret parmağını kesti; "seni parmağımla gösterip hedef yapamayacaksın" dedi. Serçe parmağını kesti; "beni bu kadar küçümseyemeyeceksin" dedi. Geriye tek bir parmak bıraktı: Tüm finans dünyasına, tüm baskılara ve tüm "kadere" karşı mermerleşmiş bir reddediş. O el, borsa binasına sırtını dönmedi; aksine tam gözlerinin içine bakarak sordu: "Sizin kârınız, kimin kemikleri üzerine kurulu?"

Eğer bugün Türkiye’de gerçek gündemimizi Milano’dakine benzer bir heykelle yanıt vermeye cesaret edebilseydik hikayeyi başka yazardık.

O mermer bloğu Milano’nun şık caddelerine değil, Ankara’nın ortasına, Meclis ile o devasa adliye saraylarının tam kesiştiği noktaya dikerdik.

Ancak bu kez mermer, sadece bir el olmazdı. Bizim heykelimiz, boş bir tencereyi sımsıkı kavrayan, nasırlı ama parmakları kırılmış bir el olurdu. O kırık parmaklar; susturulan gazeteciyi, tarlası elinden alınan çiftçiyi ve okulda yatağa aç giren çocuğu simgelerdi. Ve o tencerenin içinden, Milano’daki gibi bir orta parmak değil, gökyüzüne dimdik uzanan bir meşale yükselirdi.

Çünkü mermer sustuğunda, halk konuşur. Milano’daki heykel borsaya bakıyor olabilir ama Türkiye’deki gerçek itiraz, halkın sorunlarını görmezden gelen, laikliği tartışmaya açan ve yoksulluğu kadere bağlayan tüm sistem aktörlerine karşı vicdanlarda yükseliyor.