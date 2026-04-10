Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine imza atan isimlerin ifade süreci devam ediyor.

17 Şubat’ta kamuoyuna açıklanan bildiriye imza atan aydınlar hakkında Ankara merkezli başlatılan soruşturmada, daha önce Ankara’daki imzacılar ifade vermişti. Sürecin İstanbul ayağında ise yeni isimler adliyeye çağrıldı.

10 Nisan Laiklik Günü’nde İstanbul’da 11 imzacı ifade verdi. Anadolu Adliyesi’nde Atilla Özsever, Alper Taş, Serkan Öngel, Fahrettin Erdoğan, Onur Alp Yılmaz, Ali Yalçıner, Ayşegül Yalçıner, Hilmi Hacaloğlu, Elif Akkaya ve Timur Soykan ifade işlemlerini tamamlarken, Ozan Çoban da Şişli Emniyeti’nde ifade verdi.

İfadelerde, laikliğin anayasal bir ilke olduğuna dikkat çekilerek, bunu savunmanın suç teşkil etmeyeceği belirtildi. İmzacılar, kendilerine yöneltilen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasını reddederek, laikliğin tam tersine toplumsal barışı koruyan bir ilke olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiri, Türkiye’de laikliğe yönelik tehditlere karşı aralarında akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin de bulunduğu 168 ismin imzasıyla 17 Şubat’ta kamuoyuna duyuruldu. İlk imzacıları arasında Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Müjde Ar, Ayşe Kulin, Rutkay Aziz, Ahmet Telli ve Timur Soykan gibi isimlerin yer aldığı bildiriye, daha sonra internet üzerinden on binlerce kişi destek verdi.

Bildiride, son dönemde laiklik ilkesine yönelik baskılara tepki gösterilerek, “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve iktidar cephesinden birçok isim tarafından eleştirildi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı, bildiri imzacıları hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “devlet kurumlarını aşağılama” ve “kamu görevlilerine hakaret” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.