Lafont’un avukatı Jacqueline Laffont, France Info’ya yaptığı açıklamada mahkemenin kararını “ne adil ne de makul” olarak nitelendirdi. Müvekkilinin 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezasına çarptırılmasına itiraz eden Laffont, kararın yeterli delile dayanmadığını savunarak temyiz yoluna gideceklerini belirtti.

Paris Ceza Mahkemesi, bir gün önce Lafarge ve 8 sanığın Suriye’deki faaliyetleri çerçevesinde terör örgütlerini finanse etmekten suçlu olduğuna hükmetmişti. Yargılanan sanıklar hakkında 18 ay ile 7 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mahkeme, Bruno Lafont’a 6 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası verirken, Suriyeli sanık Firas Tlass’a 7 yıl hapis ve aynı miktarda para cezası uyguladı. Şirketin eski yöneticilerinden Christian Herrault ile Suriye’deki iştirak LCS’nin eski CEO’su Bruno Pescheux ise 5’er yıl hapis ve 225 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Bunun yanı sıra, LCS’nin 2014-2016 dönemindeki eski CEO’su Frederic Jolibois hakkında 2 yılı ertelenmiş olmak üzere 3 yıl hapis ve 80 bin avro para cezası kararlaştırıldı. Ayrıca şirket ve dört eski yöneticinin, Avrupa Birliği ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 4,5 milyon avro tutarında gümrük cezası ödemesine hükmedildi.

Dava sürecinde daha önce Anadolu Ajansı’nın 7 Eylül 2021’de yayımladığı belgeler de dikkat çekmiş, söz konusu belgelerde Lafarge’ın DEAŞ’a yönelik finansal destek sağladığı iddiaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Bruno Lafont’un da bulunduğu üst düzey yöneticiler “teröre finansman sağlama” suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. 16 Ekim 2024’te ise soruşturmayı yürüten hakimler, Lafarge ve bazı eski yöneticilerin, terör örgütleriyle finansal ilişki kurmak ve Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal etmek suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.

Söz konusu dava, 2013-2014 yıllarında Suriye’de yürütülen faaliyetler nedeniyle Lafarge ve 8 kişinin yargılandığı süreç olarak, Kasım-Aralık 2025 döneminde Paris Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.