Filmin yönetmen koltuğunda, Paul King yer alacak. King, daha önce Wonka, Paddington ve The Mighty Boosh gibi yapımlarla tanınıyor. Projenin vizyon tarihi ise şimdilik netleşmiş değil.

Son yıllarda küresel çapta bir fenomene dönüşen Labubu bebekleri, Mattel gibi köklü oyuncak devlerini geride bırakarak Pop Mart’ı yaklaşık 40 milyar dolar değerlemeye taşıdı. Bu büyük ilgi, şirketin yalnızca oyuncak üretimiyle sınırlı kalmayıp eğlence sektörüne yönelmesine de zemin hazırladı.

Labubu çılgınlığı sayesinde Pop Mart, Pekin’de bir tema parkı işletmeye kadar uzanan bir büyüme yakaladı. Şirket şimdi de sinema dünyasında kendine yer açmayı hedefliyor.

“SÜRPRİZ KUTU” KONSEPTİ"

Labubu’nun popülerliğinin arkasındaki en önemli unsurlardan biri ise “sürpriz kutu” konsepti. Alıcılar, kutuyu açana kadar hangi karaktere sahip olduklarını bilmiyor. Bu da koleksiyon tutkusunu körüklüyor.

Ünlü isimler de bu trendin dışında değil. Rihanna ve Lisa gibi yıldızlar, Labubu figürlerini lüks çantalarıyla birlikte kullanarak dikkat çekiyor.

Labubu karakteri, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaklaşık on yıl önce yaratıldı. İskandinav mitolojisinden ilham alan bu orman elfi, Lung’un “Canavarlar” adlı fantastik kitap serisinin bir parçası.

Film projesi, Labubu’nun 10. yılına özel olarak düzenlenen global sergi turu kapsamında Paris’te duyuruldu. Lung, filmde yürütücü yapımcı olarak yer alacak. Senaryo ise Steven Levenson ile birlikte geliştirilecek.

Uzmanlara göre bu adım, Pop Mart için oldukça stratejik. National University of Singapore’den Kim Dayoung, günümüzde özellikle genç tüketiciler için içerik ile alışverişin iç içe geçtiğini vurguluyor. Bir karakterle bağ kurmanın, o dünyaya dahil olmayı kolaylaştırdığını belirtiyor.

Singapore Management University’den Kapil Tuli ise Labubu’nun güçlü bir hayran kitlesine sahip olduğunu ve başarılı bir filmin marka için büyük bir büyüme fırsatı yaratabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, Ne Zha 2 ve Black Myth: Wukong gibi projelerin başarısıyla Çin animasyonunun yükselişte olduğunu belirterek zamanlamanın doğru olduğuna dikkat çekiyor.