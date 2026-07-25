Bahçeşehir Üniversitesi, Ortaköy Aparts’ı öğrencileri için modern bir konaklama ve araştırma merkezine dönüştürüyor. BAU Ortaköy Aparts ismiyle hizmet verecek kompleks, barınmanın yanı sıra multidisipliner laboratuvarlarıyla eğitim ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul’un en merkezi ve dinamik noktalarından biri olan Ortaköy’de konumlanan bu dev tesis, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını da en verimli şekilde geçirebilecekleri, güvenli ve modern bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Proje, klasik yurt anlayışının çok ötesine geçerek üniversite gençliğine akademik, sosyal ve kültürel imkanların bir arada sunulduğu bütüncül bir ekosistem vaat ediyor.

BAU Ortaköy Aparts, sadece bir barınma tesisi olmanın ötesine geçerek önümüzdeki yıllarda tam donanımlı bir bilim ve araştırma kompleksine dönüşecek. Tesis içerisinde hayata geçirilmesi planlanan multidisipliner laboratuvarlar ve araştırma alanları sayesinde öğrenciler, sınıflardan ve kampüsten çıktıktan sonra da projelerine ara vermeden devam edebilecekler.

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’in yenilikçi eğitim vizyonu doğrultusunda şekillenen bu proje, öğrencilerin teori ile pratiği aynı çatı altında birleştirmesini amaçlıyor. Gece geç saatlere kadar sürdürülebilecek laboratuvar çalışmaları, grup projeleri ve bilimsel araştırmalar için tasarlanan bu özel alanlar, gençlerin akademik başarılarını doğrudan destekleyecek.

Projenin detayları ve üniversitenin benimsediği eğitim felsefesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, güvenli ve kapsayıcı yaşam alanlarının önemine vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu: " BAU Ortaköy Aparts'ın, öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayan bir yapıdan öte; kendilerini güvende hissedebilecekleri, sosyal yaşamlarını zenginleştirebilecekleri, birlikte üretebilecekleri ve çok yönlü gelişimlerini destekleyen bir yaşam ekosistemi olarak konumlandırıyoruz. "

Yaklaşık 18 bin 581 metrekarelik oldukça geniş bir kapalı alana sahip olan dev komplekste toplam 179 oda yer alıyor. Tesisin kapasite planlaması hem uzun dönemli öğrenci konaklamasına hem de kısa süreli misafir ağırlamaya uygun şekilde organize edildi. Bu odaların 134 adedi doğrudan öğrencilerin konaklaması için ayrılırken, 45 oda ise üniversitenin akademisyenleri, velileri ve kısa süreli misafirleri için otel konseptinde hizmet verecek.

Toplamda 500 kişilik konaklama kapasitesine sahip olan BAU Ortaköy Aparts, sosyal donatılarıyla da göz dolduruyor. Kompleks içerisinde öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri ve keyifle vakit geçirebilecekleri şu imkanlar bulunuyor:

Açık yüzme havuzu ve tam donanımlı spor salonu

Güncel kaynaklarla desteklenmiş sessiz kütüphane ve çalışma alanları

Çamaşırhane, yemekhane, kafe ve dinlenme salonları

Öğrencilerin sosyalleşebileceği hobi alanları ve cep sineması

Boğaz havası eşliğinde vakit geçirme imkanı sunan 3 bin 716 metrekarelik dev çatı terası

Özellikle peyzaj düzenlemesiyle dikkat çeken 3 bin 716 metrekarelik dev çatı terası, öğrencilerin ders stresini atabilecekleri, açık havada dinlenebilecekleri ve arkadaşlarıyla etkinlikler düzenleyebilecekleri çok özel bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.