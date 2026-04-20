La Liga, korsan yayıncılıkla mücadelesinde bir büyük dava daha kazandı. İspanya’da milyonlarca kullanıcıya hizmet verdiği belirtilen yasa dışı IPTV ağına toplam 43 milyon Euro'yu bulan tazminat cezası kararı çıktı.

TARİHİ CEZA KARARI

İspanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, korsan yayın ağına yönelik davada kararını açıkladı.

Mahkeme, fikri mülkiyet ihlali, tüketici suçları ve kara para aklama gerekçeleriyle ağır yaptırımlar uyguladı.

Kararda mağdur şirketlere 12 milyon Euro tazminat ödenmesine hükmedildi. Kara para aklama suçlamaları kapsamında ise 30 milyon Euro'nun üzerinde para cezası kesildi.

2 MİLYONDAN FAZLA KULLANICIYA ULAŞTI

Soruşturmaya göre ağ, rapidiptv.com, rapidiptv.net ve iptvstack.com gibi siteler üzerinden faaliyet gösterdi.

Futbol maçları, film ve diziler dahil çok sayıda içeriğin iki milyondan fazla kişiye yasa dışı şekilde ulaştırıldığı belirtildi.

Yayın sisteminin üç kıtada, 13 farklı ülkedeki sunucular üzerinden yönetildiği ifade edildi.

GELİR 17 MİLYON EURO'YU BULDU

Yetkililer, şebekenin faaliyetlerinden yaklaşık 17 milyon Euro gelir elde ettiğini açıkladı.

Bu gelirlerin ödeme sistemleri, kripto para borsaları, paravan şirketler ve sahte faturalarla aklandığı öne sürüldü.

Regarding the criminal convictions, damages, and fines totaling more than €43 million against one of the largest illegal IPTV networks, setting one of the highest compensations in Spain’s history for crimes against intellectual property.



— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) April 20, 2026

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

LaLiga açıklamasına göre dava kapsamında ele geçirilen tüm mal varlıkları ve fonlara el konuldu.

Ayrıca söz konusu internet alan adlarının kalıcı olarak kapatıldığı duyuruldu.

TEBAS’TAN NET MESAJ

La Liga Başkanı Javier Tebas, karar sonrası yaptığı açıklamada korsan yayıncılığın spor ekonomisini tehdit ettiğini söyledi.

Tebas, verilen cezanın korsan ağlara karşı örnek niteliğinde olduğunu vurguladı.

AVRUPA’DA EMSAL OLABİLİR

Bu karar yalnızca İspanya için değil, Avrupa spor yayıncılığı açısından da dikkat çekici görülüyor. Benzer yapılarla mücadelede yeni hukuki süreçlerin önünü açabileceği değerlendiriliyor.