İspanya La Liga’nın 26. hafta maçında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
TEK GOL SATRIANO'DAN
Getafe’ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Real Madrid’den Franco Mastantuono ile Getafe’den Adrián Liso kırmızı kart gördü.
ARDA İLK 11'DE
Maça ilk 11’de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler ise 69 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci yenilgisini alan Real Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise puanını 32’ye yükseltti.
Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Celta Vigo deplasmanına çıkacak. Getafe ise sahasında Real Betis’i konuk edecek.