Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İspanya La Liga'da futbol dünyasının gözünü çevireceği Barcelona-Real Madrid karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açıklanan programa göre sezonun ilk El Clasico'su 25 Ekim Pazar günü TSİ 23.00'de Camp Nou'da oynanacak.

Böylece son sezonlarda gündüz saatlerinde oynanan El Clasico, Barcelona'da yeniden gece maçına dönüşecek.

MOURINHO REAL MADRID'İN BAŞINDA YILLAR SONRA CAMP NOU'YA DÖNÜYOR

Karşılaşmanın önemini artıran detaylardan biri ise Jose Mourinho olacak.

Real Madrid'e yeniden dönen Portekizli teknik adam, ikinci dönemindeki ilk El Clasico'suna çıkacak. Mourinho aynı zamanda yıllar sonra Real Madrid'in teknik direktörü olarak Camp Nou'da Barcelona'nın karşısına geçecek.

Portekizli çalıştırıcının özellikle Pep Guardiola döneminde Barcelona ile yaşadığı rekabet, iki kulüp arasındaki mücadelelerin en dikkat çekici dönemlerinden birine sahne olmuştu.