Anasayfa Magazin 'La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero anne oldu: Oğluyla ilk fotoğrafını paylaştı

La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı Tokyo karakteriyle küresel bir fenomene dönüşen 35 yaşındaki İspanyol yıldız Úrsula Corberó, ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşıyor.

Dilem Taştan
Dünya genelinde büyük yankı uyandıran İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinde hayat verdiği Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Úrsula Corberó, ilk kez anne olmanın sevincini yaşayarak bebeğini kucağına aldı.

Sosyal medyada oğluyla birlikte yer aldığı ilk fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Úrsula Corberó, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Oğluyla paylaştığı eğlenceli ve keyifli anlarla dikkatleri üzerine çeken Úrsula Corberó, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

La Casa de Papel dizisindeki Tokyo rolüyle küresel bir şöhrete kavuşan İspanyol aktris Úrsula Corberó, Eylül ayında gerçekleştirdiği paylaşımla tüm takipçilerini hayretler içerisinde bıraktı.

Úrsula Corberó, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

Paylaşımına "Yapay zeka değil" notunu düşen Corberó geçtiğimiz haftalarda ise oğlunu dünyaya getirdi.

35 yaşındaki oyuncu, bebeğiyle fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı:

"Kalbime bu kadar çok sevgi sığdıramıyorum."

Úrsula Corberó, 11 Ağustos 1989 doğumludur.

Çocukluk yıllarında reklam filmlerinde oynayan Corberó, 2002 yılında, 13 yaşındayken, ilk kez bir televizyon dizisinde rol almıştır.

Netflix'in bu diziyi satın alıp küresel bir hit haline getirmesiyle Corberó, dünya çapında bir süperstara dönüştü. Anlatıcı ve ana karakterlerden biri olan Tokyo rolüyle geniş kitlelerin hayranlığını kazandı.

