Netflix, “La Casa de Papel” evreninden çıkan Berlin dizisinin yeni bölümleri 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yayınlanmaya başladı.
La Casa De Papel'den Berlin’e: Profesör de Berlin’de
Netfilix 'in iddialı yapımı Berlin dizisinin ikinci sezonu, izleyiciyle buluştu. Dizi, başladığı günden bu yana izlenme rekorları kırarken, La Casa De Papel'de Profesör karakterine hayat veren Álvaro Morte Berlin'in ikinci sezonuna konuk oyuncu olarak katıldı.Derleyen: Baran Yalçın
Dizi, gösterime girdiği ilk günden bu yana izlenmelerde zirveye yerleşti. Ancak Berlin’in birinci dizisinin devamı olarak düşünülen “Berlin ve Kakımlı kadın” birinci diziden bağımsız olarak çekildi.
Öte yandan La Casa De Papel'de Profesör karakterine hayat veren ve dikkatleri üzerine çeken Álvaro Morte Berlin'in ikinci sezonuna konuk oyuncu olarak katıldı.
"Berlin ve Kakımlı Kadın" dizisi, izleyiciyi Berlin’in trajik sonundan çok daha öncesine, karakterin sanat hırsızlığının zirvesinde olduğu yıllara götürüyor
Berlin, sadece bir banka soyguncusu değil; o bir estetik tutkunu. Yeni dizi, onun dehasını konuşturduğu, Sevilla’nın sanatsal dokusuyla harmanlanmış katmanlı bir soygun kurgusuna odaklanıyor.
Yeni hikâyenin merkezinde intikam var
İlk hikâye daha çok soygun heyecanı ve ilişkiler üzerine kuruluydu. Yeni bölümler ise daha sert bir tona sahip. Hikâyenin merkezinde intikam yer alıyor.
Fragman, ekibi yeniden bir araya getiriyor. Berlin karakterine yine Pedro Alonso hayat veriyor. Damián rolünde ise Tristán Ulloa geri dönüyor. Ekip bu kez Leonardo da Vinci’nin ünlü “Lady with an Ermine” tablosunu çalmaya çalışıyor gibi görünüyor.
KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI
Paris soygunundan tanıdığımız ekip geri dönüyor. Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández ve Joel Sánchez yeni bölümlerde yer alacak isimler arasında bulunuyor.