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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, France Football'a verdiği röportajda genç futbolcular hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gelecekte dünya futboluna damga vurabilecek isimlerden söz eden 26 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler'e de ayrı bir parantez açtı.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Mbappe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şu anda gençler arasında beni heyecanlandıran Lamine Yamal var; her şeye sahip. Arda Güler çok ileri seviyelere ulaşabilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü."

Fransız yıldız böylece Lamine Yamal ve Endrick ile birlikte Arda Güler'i de gelecekte önemli seviyelere ulaşabilecek genç oyuncular arasında gösterdi.