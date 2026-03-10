İngiltere futbolunun deneyimli isimlerinden Kyle Walker, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 35 yaşındaki sağ bek, İngiltere formasıyla 96 kez sahaya çıktıktan sonra uluslararası futbolu bırakma kararı aldı.

Son olarak Burnley forması giyen Walker, İngiltere Milli Takımı ile geçirdiği yıllardan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Walker yaptığı açıklamada, “Bu kararı almak benim için üzücü ama İngiltere ile başardıklarım için çok gururluyum.” dedi.

5 BÜYÜK TURNUVADA FORMA GİYDİ

Tecrübeli futbolcu İngiltere kariyeri boyunca beş büyük turnuvada görev aldı. Walker, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2016, 2021 ve 2024 Avrupa Şampiyonası kadrolarında yer aldı.

İngiltere ile EURO 2021 ve EURO 2024 finallerinde, ayrıca 2018 Dünya Kupası yarı finalinde oynayan Walker, ülkesinin son yıllardaki en istikrarlı savunmacılarından biri oldu.

SON MAÇI SENEGAL KARŞISINDA

Walker’ın İngiltere Milli Takımı formasını son kez giydiği karşılaşma ise geçen yaz Senegal’e karşı oynanan hazırlık maçı oldu.

Milli futbolcu, İngiltere kariyerinin sona ermesiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkemi beş büyük turnuvada temsil etmek büyük bir onurdu. Bugün ise uluslararası kariyerimin sona erdiği gün. Bu yolculuk inanılmazdı.” dedi.

TEKNİK ADAMLARA VE TARAFTARA TEŞEKKÜR

Walker açıklamasında kariyeri boyunca birlikte çalıştığı teknik direktörlere de teşekkür etti.

“Fabio Capello’dan Roy Hodgson’a, Lee Carsley’den Gareth Southgate’e ve Thomas’a kadar birlikte çalıştığım tüm teknik direktörlere teşekkür ederim.” dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca taraftarlara da mesaj göndererek, “Yıllardır verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Takımı desteklemeye devam edin.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ 2009’DA BAŞLAMIŞTI

Kyle Walker’ın İngiltere serüveni 2009 yılında genç milli takımda başladı. 2011 yılında ise A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

Manchester City, Tottenham ve Sheffield United formalarıyla kulüp kariyerinde önemli başarılar yaşayan Walker, İngiltere’nin son dönemdeki en tecrübeli savunma oyuncularından biri olarak öne çıktı.