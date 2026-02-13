Aydın’da Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim günü yurt binasındaki asansör kazasında yaşamını yitiren üniversiteli Zeren Ertaş’ın yeniden görülen davası sürüyor.

Ertaş’ın davasında, karar duruşması öncesi anne Serpil Ertaş’a yurt dışı uzantılı bir numaradan tehdit mesajı atıldı. Baba Ertaş, tehdit üzerine suç duyurusunda bulundu. Baba Ertaş, adalet sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan asansör kazasına ilişkin dava, ailenin itirazının ardından yeniden görülüyor. Karar duruşması öncesi tehdit mesajı aldıklarını açıklayan Ertaş ailesi suç duyurusunda bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada dört sanığa 2 yıl 11 ay ile 5 yıl 6 ay 20 gün arasında hapis ve meslekten men cezaları verilirken, bir sanık beraat etmişti. Zeren Ertaş’ın ailesinin karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’ne taşındı.

Duruşmada savcı, yerel mahkemenin dört sanık için verdiği cezaların hukuka uygun olduğunu belirtirken, beraat eden sanık Nuri Menderes’in "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanıklara ek savunma süresi vererek duruşmayı 17 Şubat’a erteledi.

‘DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

24 Saat'ten Tolga Çifci'nin haberine göre, karar duruşması olması beklenen duruşmadan önce, 12 Şubat’ta anne Serpil Ertaş’a Filipinler’in ülke arama kodu olan +63’lü bir numaradan WhatsApp üzerinden tehdit mesajı gönderildi.

Mesajda "Zeren öldü, en kısa sürede duruşmadan çekilmediğiniz takdirde kızınızı mezarından çıkarıp yakarız. Size son uyarımızdır. Bunu dikkate al yoksa seni de kocanı da leş ederiz" cümlelerine yer verildi. Tehdit mesajının ardından baba Akın Ertaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ertaş, kızının ölümünde ihmali olanların yargılanana ve adalet sağlanana kadar mücadele edeceklerini, davadan vazgeçmeyeceklerini söyledi.